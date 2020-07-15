Поклонская раскритиковала пляжи в Крыму

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15 июля 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Поклонская, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская раскритиковала заросшие и неубранные пляжи в Сакском районе Крыма, к одному из которых проход к тому же оказался платным. Речь о пляже в Орехово.

На входе с посетителей берут плату за посещение пляжа, а также дополнительную плату за палатки.

«Заросшие и неубранные пляжи Сакского района – это уже наглость... Смешные отговорки, что «сторож сам установил шлагбаум и берёт деньги за проход к морю» (как в Сакском районе), не принимаются. А руководителям прибрежных районов и городов рекомендую осмотреть пляжи и честно ответить самим себе: вы бы отдыхали на этих пляжах?» — написала парламентарий в своём Telegram-канале. Она рассказала о ситуации главе Крыма Сергею Аксёнову и подготовила запросы прокурору республики для организации проверок готовности, безопасности и доступности пляжей. Поклонская пообещала в свободное время лично наведываться на крымские пляжи с аналогичными визитами.

Ранее доктор Александр Мясников раскритиковал организацию отдыха людей в курортном городе Сочи. «Переполненные пляжи-яблоку некуда упасть, в море – компот из тел».