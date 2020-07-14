Мясников возмутился, как Роспотребнадзор из-за коронавируса организовал отдых в Сочи

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14 июля 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Мясников, фото: vk.com/drmyasnikov

Доктор Александр Мясников, главный врач одной из больниц в Москве, ведущий популярную телепрограмму о здоровье, раскритиковал организацию отдыха людей в курортном городе Сочи. Как известно, Роспотребнадзор в связи с распространением коронавирусной инфекции выпустил рекомендации для отелей, пансионатов, санаториев.

Мясникову удалось на выходных побывать в Сочи и лично убедиться, как отдыхают россияне на Черном море. Некоторые моменты его возмутили. Он рассказал, что в Сочи на пляжах полно отдыхающих. Доктор Мясников в своем Telegram-канале написал следующее: «Переполненные пляжи-яблоку некуда упасть, в море – компот из тел». На юге России сейчас сильная жара. Мясникова возмутило, что в отеле, в котором он остановился, был закрыт бассейн.

«При этом великолепный 50 метровый бассейн при гостинице закрыт. Вернее – на бортик пускают, а плавать – нет! Почему? Низзя, коронавирус! Требования санитарных врачей, Роспотребнадзора! И так повсеместно – на пляжах не протолкнуться, а бассейны и аквапарки закрыты по абсурдным требованиям! Как это называется? Правильно – идиотизм!», – написал он.

Теледоктор считает, что эти ограничения «подрывают веру в адекватность действий» Роспотребнадзора в борьбе с распространением коронавируса.

Еще Мясников заметил, что на площадке перед лифтом расчерчена дистанция в 1,5 метра, но в лифте набивается людей как сельдей в бочке.