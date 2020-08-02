Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Дачникам посоветовали рецепт удобрения, позволяющего собрать второй урожай помидоров

, 18:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Утро.ру

Дачникам посоветовали рецепт удобрения, позволяющего собрать второй урожай помидоров
Помидоры. Фото: pixabay.com

Август радует дачников первым урожаем помидоров, но часто второй урожай бывает крайне сложно получить – цветы не формируются из-за нехватки питательных веществ.

Чтобы подкормить растения и собрать второй урожай помидоров, можно самостоятельно изготовить удобрение. Специалисты рекомендуют подкармливать кусты по вечерам или в пасмурную погоду.

Для создания удобрения нужно смешать 10 граммов борной кислоты со стаканом горячей воды, затем полученную смесь размешать в 10 литрах холодной воды и добавить немного жидкого мыла. Последний компонент поможет надолго сохранить удобрение в листьях растений.

АБ

Армия

Америка намерена вооружать Украину на постоянной основе

Америка намерена вооружать Украину на постоянной основе

Сенат США предложил ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов на военные нужды, в том числе на приобретение оружия. Государственная Дума РФ в ответ на это указала, что в этом случае Москва начнет поставки оружия ополчению ДНР и ЛНР.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью