Дачникам посоветовали рецепт удобрения, позволяющего собрать второй урожай помидоров
2 августа 2020, 18:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: Утро.ру
Август радует дачников первым урожаем помидоров, но часто второй урожай бывает крайне сложно получить – цветы не формируются из-за нехватки питательных веществ.
Чтобы подкормить растения и собрать второй урожай помидоров, можно самостоятельно изготовить удобрение. Специалисты рекомендуют подкармливать кусты по вечерам или в пасмурную погоду.
Для создания удобрения нужно смешать 10 граммов борной кислоты со стаканом горячей воды, затем полученную смесь размешать в 10 литрах холодной воды и добавить немного жидкого мыла. Последний компонент поможет надолго сохранить удобрение в листьях растений.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.