Дачникам посоветовали рецепт удобрения, позволяющего собрать второй урожай помидоров

Аргументы Недели → Общество 13+

2 августа 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Утро.ру

Помидоры. Фото: pixabay.com

Август радует дачников первым урожаем помидоров, но часто второй урожай бывает крайне сложно получить – цветы не формируются из-за нехватки питательных веществ.

Чтобы подкормить растения и собрать второй урожай помидоров, можно самостоятельно изготовить удобрение. Специалисты рекомендуют подкармливать кусты по вечерам или в пасмурную погоду.

Для создания удобрения нужно смешать 10 граммов борной кислоты со стаканом горячей воды, затем полученную смесь размешать в 10 литрах холодной воды и добавить немного жидкого мыла. Последний компонент поможет надолго сохранить удобрение в листьях растений.