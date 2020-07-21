Почему летом вдруг может вырасти цена на помидоры, рассказал эксперт

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21 июля 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Помидоры. Фото: pixabay.com

Стоимость томатов определяют сразу несколько факторов, в том числе где и как их вырастили, рассказал маркетолог Роман Харланов. Он объяснил, что импортные помидоры в большинстве случаев дешевле.

«Несмотря на логистику, стоимость этих помидоров отличается в меньшую сторону. Российские или азербайджанские помидоры производятся в меньших количествах – себестоимость выше, розничная цена на рынке от 160 до 180 рублей», - заявил Харланов.

Он добавил, что на итоговую стоимость продукта влияют и семена, из которых были выращены помидоры. Хорошие импортные семена изначально дорогие, а потому и товар получается дороже.

При покупке томатов особенно важно уделять внимание из внешнему виду и запаху, передает Мир24. «Томаты, которые выращены на гидропонике с применением большого количества химии, обладают полупрозрачной кожицей, как будто через кожицу вы смотрите внутрь томата. Это говорит о том, что использовалось большое количество химии», - рассказал специалист.