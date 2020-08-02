В оперштабе Краснодарского края объяснили рост заражений коронавирусом

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2 августа 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Статистка по коронавирусу на Кубани, фото: vk.com/opershtab23

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Краснодарского края назвали причиной рост числа зараженных коронавирусной инфекции в регионе пренебрежение жителей и гостей Кубани правилами индивидуальной защиты.

В Краснодарском крае подтверждено 107 случаев заболевания COVID-19 за последние сутки, что является максимальным суточным приростом.

В оперштабе отметили, что "после снятия практически всех ограничений люди стали активно встречаться, общаться, проводить совместные праздники", и га таких мероприятиях социальная дистанция не соблюдается, часто люди не носят маски.

В результате участились случаи заболеваемости целыми семьями. Также жители и гости края всё чаще теряют бдительность, пренебрегают элементарными правилами индивидуальной защиты.

На Кубани подтверждено 107 случаев коронавирусной инфекции

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Среди пациентов 59 женщин, 48 мужчин в возрасте до 88 лет.

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Больше всего случаев COVID-19 за последние сутки подтвердилось в Краснодаре – 53. В Сочи 10 инфицированных, в Новороссийске –6, в Туапсе – 5, в Анапе, Армавире, Геленджике и Славянском районе – по 4 человека.

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Заболело 9 детей – пятеро в Краснодаре, двое в Новороссийске, по одному – в Анапе и Кореновском районе. Возраст несовершеннолетних – от четырех месяцев до 16 лет.

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Всего на Кубани зафиксировано 8472 случая коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения –149,2.

В оперштабе добавили, что в крае стали проводить больше лабораторных анализов, и это также повлияло на прирост заболевших.

В Краснодарском крае за сутки умерли два человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19.