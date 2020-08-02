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На Кубани умерли два человека с COVID-19

, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vk.com/opershtab23

На Кубани умерли два человека с COVID-19
больница, фото: vk.com/opershtab23

В Краснодарском крае за сутки умерли два человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Согласно информации регионального оперативного штаба по коронавирусу, всего летальных случаев за период пандемии на Кубани достигло 116.

Скончались 73-летняя жительница Армавира и 56-летний житель станицы Каневской.  У женщины тест на COVID-19 показал положительный результат. Ее положили на лечение в Лабинскую ЦРБ, где выявили внебольничную полисегментарную пневмонию. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи предпринимали все возможное, но спасти женщину не удалось. Больная также страдала гипертонической болезнью и хронической сердечной недостаточностью.

Мужчина был доставлен в краевую специализированную клиническую инфекционную больницу с положительным тестом на коронавирус. Больного подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался.

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