Патриарх Кирилл опроверг сообщения о своем многомиллиардном состоянии

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2 августа 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: @pdmnews

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на воскресной проповеди в храме пророка Илии в Москве призвал паству не верить слухам о его богатстве.

По его словам, один из архиереев обратился к нему с просьбой оказать финансовую помощь из личных средств, сославшись на то, что состояние предстоятеля составляет 6 млрд. долларов.

«Этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил», - сказал патриарх.

«Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, об архиереях, о священниках, помните, что там даже капли правды обычно не бывает, но всё это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал их слушать и доверять. Ну что ты нам говоришь, ты посмотри, что о тебе пишут!» - поведал глава РПЦ.

Ранее СМИ сообщали о том, что управляющая гостиницами РПЦ игуменья Феофания владеет автомобилем Mercedes-Benz S-класса стоимостью 9,5 млн рублей и квартирой в центре Москвы.