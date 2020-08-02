Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Патриарх Кирилл опроверг сообщения о своем многомиллиардном состоянии

, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: @pdmnews

Патриарх Кирилл опроверг сообщения о своем многомиллиардном состоянии
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на воскресной проповеди в храме пророка Илии в Москве призвал паству не верить слухам о его богатстве.

По его словам, один из архиереев обратился к нему с просьбой оказать финансовую помощь из личных средств, сославшись на то, что состояние предстоятеля составляет 6 млрд. долларов.

«Этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил», - сказал патриарх.

«Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, об архиереях, о священниках, помните, что там даже капли правды обычно не бывает, но всё это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал их слушать и доверять. Ну что ты нам говоришь, ты посмотри, что о тебе пишут!» - поведал глава РПЦ.

Ранее СМИ сообщали о том, что управляющая гостиницами РПЦ игуменья Феофания владеет автомобилем Mercedes-Benz S-класса стоимостью 9,5 млн рублей и квартирой в центре Москвы.

НХ

В мире

В США рассказали о «последнем даре Путину» от Трампа

В США рассказали о «последнем даре Путину» от Трампа

Американские СМИ назвали «последний дар» президента Дональда Трампа его российскому коллеге Владимиру Путину перед выборами. Кроме того, автор считает, что после «правления Трампа» НАТО придётся потратить много лет для устранения принесенного ущерба.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью