Управляющая гостиницами РПЦ игуменья Феофания: путь к богу на автомобиле S-класса почти за 10 млн рублей

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13 июля 2020, 22:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: openmedia.io

Фото: соцсети

По данным «Открытых медиа», управляющая гостиницами РПЦ игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, владеет автомобилем Mercedes-Benz S-класса стоимостью 9,5 млн рублей и квартирой в центре Москвы.

Феофания возглавляет Покровский женский монастырь на Таганской, где находятся мощи святой Матроны Московской, и управляет православной гимназией в Троице-Лыкове. С 2015 года она является руководителем пятизвездочной гостиницы «Покровская», а с 2018 года управляет еще и четырёхзвездочной «Даниловской», которая находится рядом с подворьем патриарха.

Mercedes-Benz S500 4MATIC нового поколения, по информации «Открытых медиа», игуменья приобрела в 2016 году. Ее преданность немецкому бренду отмечается на протяжении многих лет. Согласно данным ГИБДД, до 2011 года Феофания ездила на сравнительно бюджетных моделях. В 2007-2011 годах ей принадлежал Mercedes-Benz B170, а до этого - Mercedes-Benz Е320 2002 года выпуска. В 2011 году у монахини появился свой первый Mercedes представительского класса - Mercedes-Benz S500 4MATIC. Тогда эта модель стоила около 5 млн рублей в базовой комплектации.

По данным Росреестра, живет игуменья Феофания в одной из многоэтажек на Таганской улице. Ей принадлежит квартира площадью 53,2 кв. м. Квадратный метр в этом доме оценивается примерно в 300 000 рублей. Выходит, ориентировочная стоимость квартиры игуменьи - 16 млн рублей.

Участок под гостиницу, которой управляет Феофания, Покровскому монастырю выделило в безвозмездное пользование столичное правительство. В 2017 году монастырь оформил эту землю в собственность. Городской бюджет потратил не менее 13,6 млн рублей на подведение коммуникаций к отелю. Строительство «Покровской» обошлось в 265,9 млн рублей, эти деньги пожертвовали монастырю благотворители.

Гостиница получилась пятизвездочной и оказалась по карману далеко не всем паломникам. Номера в ней стоят от 6 000 до 180 000 рублей за ночь. Среди услуг, которые предлагаются постояльцам - доступ к мощам Матроны Московской вне очереди.

Ещё одна гостиница РПЦ - «Даниловская», построена ещё в 90-х годах по соседству с официальной резиденцией патриарха всея Руси Кирилла. С приходом Феофании, «Даниловская», по данным базы «Контур.Фокус», стала получать госконтракты от ЗАГСа Москвы на аренду помещений для проведения выездных регистраций. В 2020 году «Даниловская» получила таких контрактов на сумму 3,1 млн рублей. По данным «Контур.Фокус», чистая прибыль гостиниц РПЦ под управлением Феофании с 2015 года составила около 5,8 млн рублей при общей выручке в 486 млн рублей.

Известно, что в 2018 году игуменья Феофания получила из рук президента Путина орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.