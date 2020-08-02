В Минобрнауки РФ не планируют делать все места в вузах бюджетными
2 августа 2020, 13:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
В Минобрнауки РФ пока не рассчитывают, что к 2024 году, до которого планируется существенно повысить количество бюджетных мест в вузах, все места станут бюджетными. Об этом заявил замминистра Дмитрий Афанасьев.
«Я уже говорил, базовый принцип: на двух выпускников школы одно место бакалавриата или специалитета», - заявил Афанасьев.
До этого глава ведомства Валерий Фальков говорил: со 2021/22 учебного года будет ежегодно до 2024 года существенно увеличиваться количество бюджетных мест в высших учебных заведениях.
Ранее сообщалось: с момента открытия границы России с Абхазией ее уже пересекли более 7,5 тыс. человек.
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