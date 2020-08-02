Эксперт объяснил, как продлить срок службы мобильного телефона
2 августа 2020, 10:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: Прайм
Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев назвал простой способ, который позволит продлить срок службы мобильного телефона. По его словам, смартфон следует всегда класть экраном вниз.
«Класть телефон лицом вниз более разумно, так как защиты для экрана придумано много вариантов. А вот для камер пока излишеств с задворками мало. Большинство телефонов имеют выступающую частью камеры, что связано с количеством линз в объективе», - пояснил он.
Тимофеев отметил, что класть смартфон экраном вниз стоит и в том случае, если он находится в чехле с бортом, поскольку камера все равно может поцарапаться. Он добавил, что бронестекло и пленка защитят экран телефона от царапин и трещин в случае падения устройства.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.