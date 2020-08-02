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Эксперт объяснил, как продлить срок службы мобильного телефона

, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Эксперт объяснил, как продлить срок службы мобильного телефона
фото: телефон, pixabay.com

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев назвал простой способ, который позволит продлить срок службы мобильного телефона. По его словам, смартфон следует всегда класть экраном вниз.

«Класть телефон лицом вниз более разумно, так как защиты для экрана придумано много вариантов. А вот для камер пока излишеств с задворками мало. Большинство телефонов имеют выступающую частью камеры, что связано с количеством линз в объективе», - пояснил он.

Тимофеев отметил, что класть смартфон экраном вниз стоит и в том случае, если он находится в чехле с бортом, поскольку камера все равно может поцарапаться. Он добавил, что бронестекло и пленка защитят экран телефона от царапин и трещин в случае падения устройства.

БА

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