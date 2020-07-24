Работает ли правило полной разрядки смартфона, рассказал эксперт
24 июля 2020, 07:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: Прайм
Эксперт Роскачества Антон Куканов объяснил, для чего нужно полностью разряжать батарею смартфона и зачем это делать. Специалист отметил, что такая процедура может помочь откалибровать аккумулятор, который начал быстро разряжаться.
При этом Куканов уточнил, что в случае плохой работы аккумулятора лучше не пытаться все исправить самостоятельно, а отдать устройство мастеру.
«Распространенная информация о том, что срок службы аккумулятора существенно повысится, если вы будете его разряжать до 0% или что работа на ноутбуке со включенным кабелем питания сокращает жизнь аккумулятора – это миф, не имеющий ничего общего с действительностью», - рассказал специалист.
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