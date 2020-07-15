Как обезопасить мобильный банк от злоумышленников

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15 июля 2020, 07:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Смартфон. Фото: pixabay.com

Смартфоны, на которых установлен мобильный банк, вызывают особый интерес у злоумышленников. Как обезопасить свои средства, рассказали эксперты.

Само по себе приложение мобильного банка достаточно безопасно, отмечают специалисты. Приложение могут взломать, если владелец смартфона установит вредоносное программное обеспечение. «Ряд уязвимостей также позволяют киберпреступникам подобрать пароль к мобильному банку... Но пока гораздо более привлекательна для злоумышленников социальная инженерия, где не требуются знания технологий», - заявил аналитик Андрей Арсентьев.

Чтобы дополнительно обезопасить свои деньги, лучше использовать двухфакторную аутентификацию, посоветовал эксперт Владимир Ульянов. При этом он отметил, что одноразовый код будет эффективен в том случае, если он приходит на другое устройство. «Когда СМС-код приходит на то же устройство, откуда совершается операция смысл уже теряется. Если на смартфоне запущено шпионское ПО, оно может и перехватить СМС», - объяснил он.