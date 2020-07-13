Как создать надежный пароль и, главное, не забыть его

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13 июля 2020, 07:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Кодовый замок. Фото: pixabay.com

Как показывает практика, далеко не все умеют придумывать действительно безопасные пароли. Эксперты объяснили, как составлять пароли так, чтобы их нельзя было угадать.

Эксперты советуют создавать разные пароли для каждого аккаунта, однако далеко не все россияне придерживаются этого правила. В идеале пароль должен состоять не менее чем из 16 символов, среди которых есть прописные и строчные буквы, цифры, а также знаки препинания. При составлении лучше не использовать имена, даты рождения или другую легкодоступную информацию. При этом если злоумышленникам удалось разгадать пароль к одному аккаунту, они попробуют его и на других.

Эксперт Ашот Оганесян рассказал, как легко придумать надежный пароль. «Например, составить длинное предложение, первые буквы слов, цифры и знаки препинания которого составят пароль. Если же пароль будет использоваться на компьютере или доверенных мобильных устройствах и храниться в связке ключей или в менеджере паролей, то лучше сделать его полностью случайным», - посоветовал он.