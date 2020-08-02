Путин поздравил военных с днем ВДВ. Сегодня отмечают 90 лет со дня создания войск

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2 августа 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: празднование дня ВДВ в Москве, АГН Москва/globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поздравил военных и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником и 90-летием создания ВДВ. Соответствующее обращение опубликовала пресс-служба Кремля.

«Вы по праву гордитесь славной историей легендарной «крылатой пехоты», именами её отцов-основателей, равняетесь на своих предшественников и старших товарищей, которые всегда с честью решали поставленные задачи, при проведении специальных операций и миротворческих миссий демонстрировали высочайший уровень подготовки, несгибаемый характер и взаимовыручку. И конечно, в год 75-летия Победы особые слова признательности и благодарности – героям-десантникам, ветеранам Великой Отечественной войны», - говорится в тексте поздравления.

Путин отметил, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках «ратные, патриотические традиции», чтит законы боевого братства и в самых сложных, нештатных ситуациях проявляет безупречную выучку, верность Присяге и Отчизне. По словам главы государства, ВДВ всегда будут вносить значимый вклад в развитие ВС РФ, в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны.

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