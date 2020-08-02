Экс-командующий ВДВ рассказал о предупреждении для «обидчиков России»
2 августа 2020, 07:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: Известия
Бывший командующий ВДВ, депутат Госдумы Владимир Шаманов объяснил, что ждет всех «обидчиков России». Своим мнением он поделился в интервью с изданием «Известия».
«В Рязанском воздушно-десантном училище можно увидеть плакат: "Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ". Это же не просто бравада, а конкретное предупреждение: будете иметь дело с нами», - высказал он.
По его словам, куда верховный главнокомандующий прикажет, туда войска ВДВ и ВКС РФ направятся. Шаманов отметил, что ВДВ являются «самыми универсальными» войсками российских Вооруженных сил. Он считает, что десантники превосходят остальных по идеологии и боевым возможностям.
«Воздушно-десантные войска России — инструмент, который позволяет решать задачи прежде всего обороны территории страны, взаимодействия с союзниками по ОДКБ. А при необходимости — выполнять задачи за рубежом», - пояснил он.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.