Экс-командующий ВДВ рассказал о предупреждении для «обидчиков России»

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2 августа 2020, 07:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

фото: ВДВ, pixabay.com

Бывший командующий ВДВ, депутат Госдумы Владимир Шаманов объяснил, что ждет всех «обидчиков России». Своим мнением он поделился в интервью с изданием «Известия».

«В Рязанском воздушно-десантном училище можно увидеть плакат: "Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ". Это же не просто бравада, а конкретное предупреждение: будете иметь дело с нами», - высказал он.

По его словам, куда верховный главнокомандующий прикажет, туда войска ВДВ и ВКС РФ направятся. Шаманов отметил, что ВДВ являются «самыми универсальными» войсками российских Вооруженных сил. Он считает, что десантники превосходят остальных по идеологии и боевым возможностям.

«Воздушно-десантные войска России — инструмент, который позволяет решать задачи прежде всего обороны территории страны, взаимодействия с союзниками по ОДКБ. А при необходимости — выполнять задачи за рубежом», - пояснил он.