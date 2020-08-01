В Алабино проходят торжества по случаю 90-летия ВДВ

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1 августа 2020, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]

Алабино, торжества, фото: tula.bezformata.com

Сегодня на полигоне в подмосковном Алабино проходят торжества в честь 90-летия Воздушно-десантных войск. И хотя официально праздник завтра, торжественные мероприятия уже стартовали.

Утром состоялся молебен в Главном храме Вооруженных сил, а затем прошла показательная программа. Зрители смогли увидеть, как десантники владеют холодным оружием и приемами рукопашного боя. Они увидели самые последние новинки военной техники. Выступления сопровождались взрывами и выстрелами. Боевые машины десанта "станцевали" вальс. Девушки-десантницы продемонстрировали свои умения в верховой езде.