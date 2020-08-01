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Любовь Толкалина показала пляжные фото в необычном «купальнике»

, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]

Любовь Толкалина показала пляжные фото в необычном «купальнике»
Любовь Толкалина, фото: vk.com/tolkalinaliuba

Актриса Любовь Толкалина раззадорила пользователей сети, опубликовав пляжные фото. 42-летняя Толкалина любит плавать обнаженной и не скрывает своего предпочтения. Вот и в Крыму актриса накупалась в море и позагорала вообще без одежды.

А для фотосесии актриса вместа топа выбрала ракушки, прикрыла ими грудь. Толкалина поделилась, где нашла местечко, чтобы можно скрыться от посторонних глаз и представить себя "Русалочкой". "... забрались в камушки на Царской тропе между Гаспрой и Ливадией", - написала она и отметила: "Хулиганим".

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Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)

Фолловеры восхитились красотой актрисы, ее стройным телом и смелостью.  "Любовь! Какая кожа шикарная! Вы великолепны!" "Красота, чистота, молодость!" - пишут Любови комплименты.

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Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)

Похвалили и импровизированный купальник Толкалиной.

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ИЧ

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