Любовь Толкалина показала пляжные фото в необычном «купальнике»

Аргументы Недели → Общество 13+

1 августа 2020, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]

Любовь Толкалина, фото: vk.com/tolkalinaliuba

Актриса Любовь Толкалина раззадорила пользователей сети, опубликовав пляжные фото. 42-летняя Толкалина любит плавать обнаженной и не скрывает своего предпочтения. Вот и в Крыму актриса накупалась в море и позагорала вообще без одежды.

А для фотосесии актриса вместа топа выбрала ракушки, прикрыла ими грудь. Толкалина поделилась, где нашла местечко, чтобы можно скрыться от посторонних глаз и представить себя "Русалочкой". "... забрались в камушки на Царской тропе между Гаспрой и Ливадией", - написала она и отметила: "Хулиганим".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba) 31 Июл 2020 в 4:34 PDT

Фолловеры восхитились красотой актрисы, ее стройным телом и смелостью. "Любовь! Какая кожа шикарная! Вы великолепны!" "Красота, чистота, молодость!" - пишут Любови комплименты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba) 31 Июл 2020 в 9:39 PDT

Похвалили и импровизированный купальник Толкалиной.

Ирина Салтыкова похорошела за два дня отдыха в Сочи.