Любовь Толкалина показала пляжные фото в необычном «купальнике»

Актриса Любовь Толкалина раззадорила пользователей сети, опубликовав пляжные фото. 42-летняя Толкалина любит плавать обнаженной и не скрывает своего предпочтения. Вот и в Крыму актриса накупалась в море и позагорала вообще без одежды.
А для фотосесии актриса вместа топа выбрала ракушки, прикрыла ими грудь. Толкалина поделилась, где нашла местечко, чтобы можно скрыться от посторонних глаз и представить себя "Русалочкой". "... забрались в камушки на Царской тропе между Гаспрой и Ливадией", - написала она и отметила: "Хулиганим".
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Фолловеры восхитились красотой актрисы, ее стройным телом и смелостью. "Любовь! Какая кожа шикарная! Вы великолепны!" "Красота, чистота, молодость!" - пишут Любови комплименты.
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Похвалили и импровизированный купальник Толкалиной.
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