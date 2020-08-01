Адвокат назвал «журналистским хайпом» мнение Охлобыстина о давлении на Ефремова

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1 августа 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал «360»

Эльман Пашаев, фото: Michael Ephraim Веленгурин Владимир/Global Look Press

Адвокат Эльман Пашаев отреагировал на обвинение о давлении, оказываемом на Михаила Ефремова, по чьей вине произошло ДТП в центре Москвы. Такое мнение ранее высказал актер Иван Охлобыстин.

"Я на него оказываю сильное давление? А что, Ефремов — ребенок? Он же полноценный взрослый мужчина. Я ни в коем случае не могу и не имею права оказывать на него давление. Если бы он был не согласен с моей позицией, он бы мне сказал. Я же с ним все-таки все обсуждаю", — заявил адвокат.

Пашаев не верит, что "разумный, грамотный, порядочный мужик" Иван Охлобыстин может так думать. По мнению адвоката, "журналисты же красавчики, им надо хайп словить. Это все их фантазии".