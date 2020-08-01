Русский лес уезжает в Китай: как частные лица распродают сибирский заказник

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1 августа 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Весной и летом 2012 года на томской земле полыхали лесные пожары. Огнем было охвачено почти 300 000 гектаров леса. На севере области пожары прошлись по территории Карегодского заказника, где живут краснокнижные птицы. Пострадало 2025 гектаров лесных насаждений. Санитарные рубки начали производить только в 2017 году. Журналисты и экологи, посетившие заказник, выявили массу нарушений и несоответствий.

Спустя пять лет после пожаров, Департамент лесного хозяйства Томской области опубликовал акты лесопатологических обследований: последствия стихии довольно серьезны, повреждено более 60% деревьев, нужно рубить весь лес на площади 770 га. Вскоре по Чулыму и Оби поплыли баржи с совершенно здоровым кругляком.

Охотовед Владимир Рогоев об уничтожении заказника узнал от местных лесничих. Владимир стал известен в Томской области после конфликта с директором областного охотуправления Валерием Ермоленко: тот требовал от охотоведа уволиться. За несколько дней до этого Рогоев, по мнению чиновника, задержал «не тех» браконьеров.

«Когда лес есть, зверю где-то спрятаться можно. От браконьера, от жары. А сейчас они все вырубили, и для птиц в заказнике уже среда неблагоприятная. После пожара начали расти молодые деревья, это хорошая кормовая база для лося. Но теперь и этот молодой подрост покрошили - завалили его деревьями», - отмечает Рогоев.

По его мнению, санитарные рубки в заказнике нужно было начинать сразу после пожара. И делать их выборочными, а не сплошными. Сейчас смысла рубить лес сплошняком тоже нет: вредители — усачи и короеды — не перекинулись на здоровый лес, и можно срубить только те деревья, которые они уже заняли; а природа — начала восстанавливать сама себя, и даже от повторных пожаров защитилась березовым молодняком.

Журналисты и эксперты отметили, что лесорубы тщательно приготовились к их приезду: работы свернули, людей вывезли.

«Здесь был ручей, но они его засыпали, сделали болото. А сейчас мост разобрали, чтобы мы не проехали», - свидетельствует Рогоев.

«Ну, если у них все законно и нечего скрывать, то нахрена разрушать мост-то?» - недоумевает водитель.

Скрывать было что. Пробравшись в глубину заказника эксперты обнаружили неубранный сухостой: порубочные остатки - тонкие сухие стволы и ветки - разбросаны по территории. Вырубленных «по живому» деревьев на делянке нет. Они уже отгружены. Эксперты пришли к выводу, что лесорубы взяли все, что могли продать, оставив на месте лишь неликвид.

Рядом с вагоном рабочих находится склад бочек с ГСМ. Две из пяти подтекают. Мазут густыми черными каплями падает прямо на землю.

«Хранилище должно быть организовано на непроницаемом поддоне, но здесь бочки лежат прямо на бревнах. Это нарушение сразу двух нормативно-правовых актов: правил санитарной безопасности, и правил противопожарной безопасности в лесах» - отмечает представитель российского «Гринпис» Михаил Крейндлин.

Согласно ведомости перечета деревьев, составленной лесничеством, подлежащим рубке усыхающим и сухостойным деревьям относятся: 71% сосен, 82% осин и от 79% до 100% берез.

После проверки, сделанной участниками экспедиции, выяснилось, что картина – обратная: 75% деревьев, срубленных в 17-м и 18-м кварталах Суйгинского участкового лесничества, находящегося на территории заказника, оказались живыми!

Эколог Михаил Крейндлин резюмирует:

«Первое, о чем нужно сказать, что это - государственный природный заказник, особо охраняемая природная территория. При этом леса здесь до сих пор считаются эксплуатационными, что является прямым нарушением Лесного кодекса со стороны властей Томской области. Они давно уже должны были подготовить пакет документов о переводе всех лесов на территориях ООПТ в статус защитных и отправить их в Рослесхоз. Потому что существует специальное представление Генеральной прокуратуры и позиция самого Рослесхоза на этот счет. Поскольку это особо охраняемая природная территория, то ее целевое назначение - это, в первую очередь, сохранение биологического разнообразия, мест обитания животных, природных комплексов, а отнюдь не получение древесины».

В акте прокурорской проверки от 7 июля указано, что рубки в Карегодском заказнике ведет компания «ИнтелСтрой». Один из рабочих на месте рубок заявил, что его нанимало на работу ООО «Фаворит». Учредителем обеих компаний является томский бизнесмен Валентин Широков. Право на проведение рубок в заказнике он получил по договору субподряда: изначально санитарные мероприятия должен был проводить «Томсклесхоз», подведомственная организация Департамента лесного хозяйства, но государственные лесники просто передали право рубки частнику.

До 2013 года начальник Департамента лесного хозяйства Артем Конев вместе с Широковым был соучредителем «ИнтелСтроя», ООО «Сибирь спецтехника» (компания также занималась лесозаготовками), а до 2014 года — компании «Сиблестех», занимавшейся деревообработкой. Кроме того, с 2014 по 2019 год Артем Конев возглавлял уже упомянутый государственный «Томсклесхоз», который передал право рубки леса в заказнике Широкову.

Согласно данным единой государственной системы «Учет древесины и сделок с ней», ООО «Фаворит» Валентина Широкова с ноября 2019 года по июль 2020-го продало 41 890 кубометров леса. ООО «ИнтелСтрой» — 29 352 кубометра. В сумме — 71 242 куба. Один кубометр сосновой деловой древесины на рынке стоит 3000—3500 рублей. То есть со 100 000 кубометров можно выручить порядка 300 млн. Валентин Широков рассказал, что заплатил за выбранную им древесину государству 5 млн рублей.

Интересно посмотреть и на список покупателей сибирского леса:

- «Алашанькоу Джерри Трейдинг», Китай

- «Хоргосская цепно-сбытовая компания «Бу И Ян», Китай

- «Маньчжурская компания по импорту и экспорту лесоматериалов Чэнь Сюань», Китай

- «Цзюнь И», Китай

- Чендуская международная торговая компания «Цзинь Вань Тун» провинции Сычуань, Китай

- Чендуская деревообрабатывающая компания «Лебука», Китай

- «Чэнду Чжунлин», Китай

Известно, что КНР в 1999 году запретила промышленную заготовку древесины в диких лесах, особенно в горной местности. Развивая плантационное лесовыращивание, Китай недостаток древесины восполняет за счет экспорта — в том числе сибирской тайги.