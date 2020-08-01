Когда Путин посещал коронавирусную больницу, его никто не мог узнать

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1 августа 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Путин в Коммунарке, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин остался неузнанным во время визита в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил главврач клиники Денис Проценко.

"Более того, врачи и медсестры, которые видели президента только в реанимации и приёмном отделении, лишь из вечерних теленовостей узнали, кто был человек в желтом защитном костюме, который сказал им: «Спасибо за работу, ребята, держитесь!»" - рассказал Проценко. Он уточнил, что и сам ожидал лишь мэра Москвы Сергея Собянина, поэтому к визиту Владимира Путина в так называемую "красную зону" Коммунарки не готовился. "Наверное, не выдам военную тайну, если скажу, что ни коптеры вокруг не летали, ни какие-то дополнительные меры не вводились. У нас и так территория закрытая, вход через КПП", - добавил Проценко.

Визит Путина в больницу состоялся в марте, когда в России только начиналось распространение коронавируса. Сам президент объяснил, что прошел в красную зону, чтобы на месте посмотреть на ситуацию. "Одно дело - знать по докладам, а другое - прийти и самому посмотреть на месте. Я всегда, в принципе, так поступал, где бы чего ни происходило", - говорил Путин.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, какой кашель появляется у заболевшего COVID-19 человека.