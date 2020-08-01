Главный врач больницы в Коммунарке рассказал о характерных признаках коронавирусного кашля

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1 августа 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, какой кашель появляется у заболевшего COVID-19 человека.

Он пояснил, что после того, как сам переболел коронавирусом, ни с чем не спутает этот кашель, ведь у него особенные интонации.

«Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения», — пояснил Проценко.

Медик отметил, что по этим признакам можно сразу ставить диагноз. Также врач поделился: во время болезни он не чувствовал запахов и вкус еды.

Ранее сообщалось: в Татарстане с понедельника будет разрешено проводить массовые мероприятия на открытых площадках.