В Татарстане с понедельника будет разрешено проводить массовые мероприятия на открытых площадках

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1 августа 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Татарстане разрешат организацию и проведение массовых мероприятий на открытых площадках. Там одновременно может присутствовать не более 50 человек, и о событии необходимо уведомить региональное управление Роспотребнадзора не менее, чем за семь дней.

Постановление вступает в силу с 3 августа текущего года.

Допускается также организация и проведение органами государственной власти и органами местного самоуправления мероприятий «в форме, обеспечивающей соблюдение профилактических мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», работа аттракционов на открытом воздухе.

Ранее сообщалось: вакцинация от COVID-19 в России начнется с медиков и учителей.