В РФ выросли оптовые цены на яблоки

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1 августа 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Яблоки. Фото: pixabay.com

Оптовая цена на яблоки выросла в РФ на 20%. Об этом рассказал директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

Он отметил, что это произошло из-за более позднего созревания урожая и заморозков в марте 2020 года.

Сейчас оптовая стоимость яблок летних сортов составляет около 55-60 руб. за 1 кг. А вот зимой фрукт подорожает на 20-30% в опте.

Сбор урожая в Центральном федеральном округе еще не начался, этот прогноз пока предварительный и будет зависеть от погодных условий.

Ранее сообщалось: в ДТП с участием машины и грузовика на Алтае погибли три человека.