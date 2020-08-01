В ДТП с участием машины и грузовика на Алтае погибли три человека

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1 августа 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Колеса. Фото: pixabay.com

В Зональном районе Алтайского края произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент случился днем 1 августа. В обстоятельствах аварии еще разбираются сотрудники ГИБДД, но, по предварительным данным, три человека погибли.

На месте инцидента работают полицейские, детали трагедии уточняются.

Ранее сообщалось: Россия с 15 августа возобновит авиасообщение с Швейцарией.