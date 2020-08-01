Пять авиабомб 20-летней давности были обезврежены в Чечне
1 августа 2020, 13:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В субботу стало известно, что в Веденском районе Чечни спасателями были обезврежены пять авиационно-осколочных бомб, а также один артиллерийский снаряд, которые более 20 лет находились в земле.
В пресс-службе республиканского управления МЧС уточнили, что боеприпасы, о которых идет речь, были в рабочем состоянии.
Отмечается, что взрывоопасные предметы были найдены местными жителями, которые оперативно обратились в экстренные службы. На место приехали специалисты Донского спасцентра МЧС России. Кроме того, в операции участвовали сотрудники силовых структур Чечни. Боеприпасы транспортировали на полигон, где они были в штатном режиме ликвидированы.
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