В Подмосковье на частном подворье нашли снаряд времен войны

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22 мая 2020, 07:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Поле. Фото: pixabay.com

В деревне Федурново Балашихинского района Московской области нашли реактивный снаряд от «Катюши» времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Известно, что для извлечения взрывоопасного предмета особого риска привлекался «Лидер» МЧС РФ. Позже специалисты идентифицировали находку, сохранившуюся со времен войны, как реактивный снаряд М-20 к реактивной установке БМ-13 («Катюша»)".

Отмечается: снаряд обнаружили на частном подворье, когда хозяин стал копать землю под бассейн. Находку обезвредили и забрали на полигон для уничтожения.

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