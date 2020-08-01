Мишустин подписал постановление о ведении единой системы ТО

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1 августа 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство России

замена масла, pixabay.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин в субботу, 1 августа, подписал постановление о ведении в стране единой автоматизированной системы техосмотра (ТО). Об этом заявили в пресс-службе кабмина РФ.

В пояснительной записке уточняется, что оформленные диагностические карты не менее пяти лет будут храниться в единой автоматизированной системе техосмотра – в течение вышеуказанного срока эти данные невозможно будет уничтожить или же изъять.

Подчеркивается, что в системе будет указана информация о марке и модели транспортного средства, его идентификационный номер (VIN), номера кузова, регистрационной карты со сроком ее действия, шасси, а также дата проведения ТО, данные о месте прохождения осмотра и операторе и показания одометра.

Также предусмотрена невозможность оформления диагностической карты, если пропускная способность пункта ТО превышена. Это исключает ситуации, когда оператор каждый месяц выдает сотни карт, а его оборудование позволяет проверять только несколько десятков машин.