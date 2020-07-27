В России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр

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27 июля 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: ремонт машины, pixabay.com

В понедельник, 27 июля, в России вводится уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации. Законопроект подписал президент Владимир Путин год назад.

В документе говорится, что преступление наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

При этом руководитель экспертного центра «Деловая Россия» Екатерина Авдеева отметила, что для клиента важна не очередная лицензия, а оказание качественной и безопасной услуги. По ее словам, обходим «четкий механизм» регулирования деятельности лиц в данной сфере.

«… важно, чтобы было предусмотрено привлечение к административной ответственности, что разгружало бы следствие при этом давало возможность предпринимателям привести все в соответствие … Поэтому с введением уголовной ответственности должна быть упрощена процедура получения такой лицензии и аккредитации не с точки зрения требований, а с точки зрения процедур, должен осуществляться надлежащий контроль с учетом риск-ориентированного подхода, а уголовная ответственность должна стать крайней мерой», - пояснила она.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести в УК РФ новую статью за налоговое мошенничество.