В России могут ввести в УК РФ новую статью за налоговое мошенничество

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27 июля 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко сообщила, что представители правоохранительных органов работают над проектом новой статьи в Уголовный кодекс за налоговое мошенничество.

«У нас с коллегами идет дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления – "Налоговое мошенничество". Но этот вопрос пока обсуждается, и говорить что-то конкретно по нему рано», - пояснила она.

Леоненко отметила, что в УК РФ есть четыре статьи, которые традиционно относят к налоговым преступлениям - с 198 по 199.2 и статья 159. При этом она объяснила, что меры ответственности совершенно разные, например, статья «об уклонении от уплаты налогов с юридического лица в особо крупном размере» предусматривает до шести лет лишения свободы, а статья «о хищении средств путем обмана в особо крупном размере» предусматривает до десяти лет лишения свободы. По ее словам, на практике бывают случаи, когда одни и те же действия, совершенные теми или иными лицами, могут быть квалифицированы по-разному.

Законопроект разрабатывают совместно Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК.