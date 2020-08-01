Александр Лукашенко не сомневается, что белорусские десантники смогут обеспечить военную безопасность страны

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1 августа 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Парашют. Фото: pixabay.com

Александр Лукашенко уверен: белорусские воины-десантники сделают все, чтобы сохранить мир, обеспечить военную безопасность и национальные интересы страны. Об этом говорится в поздравлении президента Белоруссии по случаю Дня десантника и сил специальных операций.

Лукашенко добавил, что десантники - элита вооруженных сил страны, пример служения отечеству для молодежи, вступающей в жизнь.

Также он отметил: нынешний праздник «символизирует единство и доблесть нескольких поколений воинов в голубых беретах, которые покрыли себя неувядаемой славой, сражаясь на полях Великой Отечественной войны, на афганской земле, в различных локальных конфликтах».

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