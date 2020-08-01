Врач-хирург рассказал, на что указывают горечь во рту и налет на языке

Аргументы Недели → Здоровье 13+

1 августа 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram

боль в животе, pixabay.com

Врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал, о чем может свидетельствовать горечь во рту, вызывающая жжение, а также желтый налет на языке. Оказалось, что данные симптомы не стоит игнорировать.

По словам врача, столь неприятные ощущения в ротовой полости в 95 процентах случаев являются следствием заброса желчи в желудок из двенадцатиперстной кишки. Желчь смешивается с соляной кислотой, после чего из-за недостаточности розетки кардии желудка или же в связи с наличием грыжи пищеводного отверстия диафрагмы попадает в пищевод, а затем и в рот.

Иван Карасев отметил, что иногда данный процесс носит хронический характер, вызывает хронический ларингит и другие заболевания. Медик призвал при наличии вышеуказанных симптомов обратиться к гастроэнтерологу, сделать гастроскопию и УЗИ брюшной полости.