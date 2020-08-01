Росавиация отказалась комментировать данные о возможном возобновлении полетов во все страны с 11 августа

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1 августа 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

крыло самолета, pixabay.com

Росавиация отказалась от комментариев на тему возможного открытия Россией авиасообщения со всеми странами 11 августа. Соответствующую информацию в субботу предоставили журналисты.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в настоящий момент обсуждается открытие международного авиасообщения со всеми странами с 11 августа, однако пока окончательное решение не принято.

"Не комментируем", – заявил в беседе с РИА "Новости" представитель Росавиации.

Напомним, 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений на фоне пандемии COVID-19.