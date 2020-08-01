Первый регулярный рейс после возобновления международных полетов утром вылетел из московского аэропорта

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1 августа 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Самолет. Фото: pixabay.com

Первый международный регулярный рейс после возобновления авиасообщения с зарубежными странами на фоне пандемии COVID-19 сегодня вылетел из аэропорта Шереметьево в Стамбул.

Самолет улетел в 07:45 по московскому времени. Компоновка лайнера, который осуществит данный рейс, позволяет перевезти до 400 пассажиров. Также с 1 августа будут открыты полеты в Великобританию, Танзанию, Турцию и обратно.

С Турцией полеты будут открыты в два этапа: с 1 августа можно улететь в Стамбул и Анкару, с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан.

Ранее сообщалось: в Финляндии с 1 августа разрешено проводить крупные мероприятия.