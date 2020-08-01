Первый регулярный рейс после возобновления международных полетов утром вылетел из московского аэропорта
1 августа 2020, 09:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Первый международный регулярный рейс после возобновления авиасообщения с зарубежными странами на фоне пандемии COVID-19 сегодня вылетел из аэропорта Шереметьево в Стамбул.
Самолет улетел в 07:45 по московскому времени. Компоновка лайнера, который осуществит данный рейс, позволяет перевезти до 400 пассажиров. Также с 1 августа будут открыты полеты в Великобританию, Танзанию, Турцию и обратно.
С Турцией полеты будут открыты в два этапа: с 1 августа можно улететь в Стамбул и Анкару, с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан.
Ранее сообщалось: в Финляндии с 1 августа разрешено проводить крупные мероприятия.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.