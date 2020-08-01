Специалист рассказал причины, по которым телефон может терять сеть

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1 августа 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство "Прайм"

Телефон. Фото: pixabay.com

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, почему телефоны иногда теряют сеть.

Он отметил, что существует несколько популярных причины. Первая из них – у вас старая и изношенная SIM-карта. Данный физический носитель информации стоит обновлять раз в два года.

Также связь будет плохой, если вы находитесь далеко между ретрансляторами. Любые другие временные внешние радио-аномалии также приводят к ее потере.

«Если телефон не может быстро найти связь, то вы можете включить и выключить режим авиа. Как правило, это позволяет быстро поймать сеть», — советует специалист.

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