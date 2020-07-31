Прибывающие в Россию иностранцы должны иметь справку об отсутствии коронавируса
31 июля 2020, 22:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Иностранцы, прибывающие в РФ, должны иметь справку об отсутствии COVID-19 уже при посадке в самолет, в том числе при транзите через Россию.
Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача.
Сообщается, что медицинский документ должен быть на русском или английском языках. Кроме этого, исследование должно быть «выполнено методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию».
Ранее Турция объявила, что не будет требовать у туристов результатов тестов на коронавирус.
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