Заочников и студентов вечерних групп могут учить дистанционно

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31 июля 2020, 21:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Аудитория. Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор рекомендует вузам «максимально» перевести на дистанционный формат занятия заочных и вечерних групп.

Об этом говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса в образовательных организациях высшего образования

Кроме того, вузам рекомендовано пересмотреть расписание учебных занятий, в том числе и практических, изменив время начала первого занятия для разных групп – это позволит «обеспечить максимальное разобщение».

За каждой учебной группой по возможности следует закрепить помещение по типу классов в начальной школе.

Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали туристам отказаться от проживания в хостелах.