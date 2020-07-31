Заочников и студентов вечерних групп могут учить дистанционно
31 июля 2020, 21:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Роспотребнадзор рекомендует вузам «максимально» перевести на дистанционный формат занятия заочных и вечерних групп.
Об этом говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса в образовательных организациях высшего образования
Кроме того, вузам рекомендовано пересмотреть расписание учебных занятий, в том числе и практических, изменив время начала первого занятия для разных групп – это позволит «обеспечить максимальное разобщение».
За каждой учебной группой по возможности следует закрепить помещение по типу классов в начальной школе.
Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали туристам отказаться от проживания в хостелах.
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