В Белоруссии заверили, что не препятствуют движению транспорта через границу с РФ
31 июля 2020, 20:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Белоруссии пограничники не препятствуют свободному передвижению граждан через белорусско-российский участок границы. Об этом сообщил 31 июля Госпогранкомитет республики.
Сейчас дежурная служба фиксирует многочисленные обращения лиц и грузоперевозчиков с жалобами на очереди при пересечении внутренней границы Союзного государства.
"Обращаем внимание, что с нашей стороны никаких препятствий нормальному функционированию этого участка границы нет и с работой белорусских пограничников имеющиеся трудности не связаны", - отмечается в сообщении комитета.
Ранее сообщалось: власти Тамбовской области оставили граждан старше 65 лет дома до 7 августа.
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