В Белоруссии заверили, что не препятствуют движению транспорта через границу с РФ

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31 июля 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дорога. Фото: pixabay.com

В Белоруссии пограничники не препятствуют свободному передвижению граждан через белорусско-российский участок границы. Об этом сообщил 31 июля Госпогранкомитет республики.

Сейчас дежурная служба фиксирует многочисленные обращения лиц и грузоперевозчиков с жалобами на очереди при пересечении внутренней границы Союзного государства.

"Обращаем внимание, что с нашей стороны никаких препятствий нормальному функционированию этого участка границы нет и с работой белорусских пограничников имеющиеся трудности не связаны", - отмечается в сообщении комитета.

Ранее сообщалось: власти Тамбовской области оставили граждан старше 65 лет дома до 7 августа.