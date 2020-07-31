Власти Тамбовской области оставили граждан старше 65 лет дома до 7 августа

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31 июля 2020, 20:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvtambov.ru

Защитная маска. Фото: pixabay.com

31 июля губернатор Тамбовской области Александр Никитин внес изменения в постановление администрации области по ограничениям в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению, режим самоизоляции продлевается до 7 августа 2020 года – это касается граждан старше 65 лет. Действуют ограничения и для тех, у кого есть хронические заболевания. Кроме того, все граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественном транспорте, помещениях органов власти и организаций, предоставляющих госуслуги.

По данным на 31 июля, в регионе зарегистрировали 31 новый случай заболевания коронавирусом.