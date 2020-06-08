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В Тамбовской области приступили к поэтапному снятию ограничений по коронавирусу

, 17:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvtambov.ru

В Тамбовской области приступили к поэтапному снятию ограничений по коронавирусу
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Фото: сайт администрации ТО

Глава Тамбовской области Александр Никитин заявил о снятии части карантинных ограничений.

Губернатор отметил, что «в своих решениях по ослаблению режима самоизоляции мы ориентируемся на здоровье людей», а также на ситуацию с коронавирусной статистикой в регионе и потребности граждан.

С 8 июня в области разрешается работа еще одного блока МФЦ в части оказания госуслуги по предоставлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, проживающего на территории области.

Кроме этого, снимается ряд ограничений для обеспечения голосования за поправки в Конституцию РФ.

С 8 июня для граждан, прибывающих на территорию Тамбовской области с территорий города Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, отменено обязательное соблюдение 14-дневного режима самоизоляции.

ДВа

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