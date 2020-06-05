Власти Тамбовской области продлили ограничительные меры до 11 июня

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5 июня 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: michurinsk.ru

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Фото: сайт администрации ТО

При этом в действующие ограничения внесены некоторые послабления. В частности, с 8 июня гражданам, прибывающим на территорию области из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, не нужно соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

Кроме этого, расширен перечень видов услуг, оказываемых в муниципальных многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Остальные ограничения сохранятся. Продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и для тех, у кого есть определенные заболевания. Жителям Тамбовском области по-прежнему запрещено посещать парки, скверы, площади и бульвары. Также обязательным остается ношение масок при любом выходе на улицу.

Ранее Путин поддержал кандидатуру Никитина на выборах губернатора региона.