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Путин поддержал кандидатуру Александра Никитина на выборах губернатора Тамбовской области

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Путин поддержал кандидатуру Александра Никитина на выборах губернатора Тамбовской области
Рабочая встреча президента РФ и губернатора Тамбовской области. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным.

Руководитель региона доложил президенту о мерах по борьбе с распространением коронавируса и поддержке граждан на территории области, сообщает пресс-служба Кремля.

Губернатор сообщил, что в регионе необходимо строительство новых корпусов для туберкулезного диспансера. Также Никитин попросил включить в список объектов культуры федерального значения музей-усадьбу в Ивановке. Президент пообещал дать соответствующие поручения правительству.

В завершение встречи Никитин попросил президента поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах 13 сентября 2020 года. Глава государства поддержал решение губернатора и пожелал ему удачи.

ДВа

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