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В Тамбовской области число пациентов с коронавирусом достигло отметки три тысячи человек

, 10:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Тамбовской области число пациентов с коронавирусом достигло отметки три тысячи человек
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Тамбовской области число пациентов с коронавирусом увеличилось за минувшие сутки на 64. Об этом сообщает администрация региона.

Из них: 23 мужчины, 37 женщин, 4 детей (девочки 1, 11 лет, мальчики 4, 11 лет). Возраст взрослых от 22 до 81 года. Прибывших из других регионов нет.

Таким образом, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией с начала пандемии составляет 3047, из них 1077 - без клинических проявлений. 1185 выздоровели.

Ранее сообщалось: директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов объяснил, что рост цен на некоторые лекарства связан с экономическими проблема из-за пандемии коронавируса, в том девальвации рубля.

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