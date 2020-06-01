Эксперт рассказал, какие лекарства подорожают летом в аптеках

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1 июня 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: life.ru

фото: таблетки, pixabay.com

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов объяснил, что рост цен на некоторые лекарства связан с экономическими проблема из-за пандемии коронавируса, в том девальвации рубля. По его словам, не стоит исключать и официальную инфляцию на препараты, которая составляет более 6%.

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«Никуда мы не денемся от роста цен. Они будут повышаться и дальше, и это будет касаться достаточно большого количества наименований, не только противопростудных средств. Исключением являются жизненно важные препараты», - высказал он.

Беспалов отметил, что цены на эти лекарства могут повышаться, но с учетом инфляции, т.к. государство их строго контролирует. Эксперт добавил, что прогнозировать, каких препаратов коснется рост цен «бессмысленно». Он считает, что это может задеть абсолютно все препараты.

Известно, что в апреле - мае цены на препараты от ОРВИ выросли на 7,6%. Кроме того, в апреле йод подорожал на 30,6%, а валидол на 23%.