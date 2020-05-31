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Первый зарегистрированный Минздравом российский препарат для лечения коронавируса продаваться в аптеках не будет

, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Первый зарегистрированный Минздравом российский препарат для лечения коронавируса продаваться в аптеках не будет
pexels.com

Первый российский препарат для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир», зарегистрированный в Минздраве РФ, не поступит в аптеки в свободную продажу. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что новейшее будут применять для лечения пациентов с COVID-19 в больницах под наблюдением врачей.

В фонде отметили, что препарат категорически запрещён к применению беременными женщинами и в период планирования семьи. В ходе проведённого исследования выявлено, что применение препарата во время беременности женщины может вызвать патологии у ребёнка.

Министерство здравоохранения РФ одобрило первый российский препарат для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19

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