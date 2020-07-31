Границу России и Абхазии откроют 1 августа

31 июля 2020, 20:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
С 1 августа границы России с Абхазией будут открыты – такое решение принял оперативный штаб по борьбе коронавирусной инфекцией.
В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой отметили, что решение было принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава РФ, оценивших санэпидобстановку в Абхазии и определивших степень готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов.
Ранее сообщалось, что 28 июля президент Абхазии Аслан Бжания продлил ограничения на пересечение границы с Россией до 4 августа.
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