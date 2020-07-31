Володин назвал самый важный закон, принятый Госдумой в июле

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31 июля 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что последний месяц сессии был особенно напряженным.

По его словам, среди наиболее важных законов, принятых в июле – закон о территориальной целостности России. Это первый закон, который был подготовлен после того, как вступили в силу изменения в Конституцию РФ.

«После принятия закона экстремизмом будут считаться призывы к нарушению территориальной целостности РФ, в том числе отчуждению части ее территории. Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться», – подчеркнул спикер ГД.