Военный эксперт считает, что Лукашенко не будет выдавать россиян Украине
31 июля 2020, 18:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Намеки Минска на выдачу задержанных в Белоруссии россиян Украине больше похоже на предвыборный блеф Александра Лукашенко. Об этом заявил вице-президент Академии геополитических проблем Владимир Анохин.
Эксперт считает, что Лукашенко этим ходом показывает избирателям и своим конкурентам, что он незаменимый политический лидер Белоруссии, единственный, кто может спасти страну от внешних и внутренних врагов.
«Сказать – еще не значит сделать. Александр Григорьевич далеко не дурак и понимает: ежели чего, он получит за этих ребят пинка от Кремля», – отметил эксперт.
По мнению Анохина, скорее всего Украина не получит этих якобы «вагнеровцев», но Лукашенко это не волнует, потому что президент Украины нуждается в Лукашенко куда больше, чем Лукашенко в Зеленском.
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