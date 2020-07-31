Военный эксперт считает, что Лукашенко не будет выдавать россиян Украине

Аргументы Недели → Общество 13+

31 июля 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Намеки Минска на выдачу задержанных в Белоруссии россиян Украине больше похоже на предвыборный блеф Александра Лукашенко. Об этом заявил вице-президент Академии геополитических проблем Владимир Анохин.

Эксперт считает, что Лукашенко этим ходом показывает избирателям и своим конкурентам, что он незаменимый политический лидер Белоруссии, единственный, кто может спасти страну от внешних и внутренних врагов.

«Сказать – еще не значит сделать. Александр Григорьевич далеко не дурак и понимает: ежели чего, он получит за этих ребят пинка от Кремля», – отметил эксперт.

По мнению Анохина, скорее всего Украина не получит этих якобы «вагнеровцев», но Лукашенко это не волнует, потому что президент Украины нуждается в Лукашенко куда больше, чем Лукашенко в Зеленском.