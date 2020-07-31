Эксперт: Со стороны Москвы смогут появиться персональные санкции в отношении Лукашенко
31 июля 2020, 17:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Информация о том, что Белоруссия передает Украине полный список задержанных на территории республики сотрудников частных военных компаний должна насторожить Кремль. Так считает политолог Владимир Рогов.
По его словам, если Киеву выдадут граждан РФ, то Москва должна ввести персональные санкции в отношении президента Белоруссии, которому уже сейчас «надо четко дать понять, что для него в перспективе не будет никакого «Ростова» как для экс-президента Украины Виктора Януковича».
Эксперт также отметил, что перспектива оказаться на Западе тоже на принесет Лукашенко ничего хорошего.
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