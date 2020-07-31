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Космонавт-испытатель Николай Тихонов так и не побывает в космосе

, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]

Космонавт-испытатель Николай Тихонов так и не побывает в космосе
Николай Тихонов. Фото: сайт "Роскосмоса".

Космонавт-испытатель Николай Тихонов покинет отряд космонавтов «Роскосмоса» по состоянию здоровья.

Николай Тихонов принял решение уйти из отряда космонавтов в связи с появившимися новыми данными о состоянии здоровья. Его трудовой договор с корпорацией был расторгнут 31 июля, сообщается на сайте «Роскосмоса».

Теперь в отряде космонавтов насчитывается 31 человек, из которых 23 являются действующими космонавтами.

Тихонов был зачислен в отряд в 2006 году, спустя три года ему присвоили квалификацию «космонавт-испытатель». Он четыре раза проходил подготовку в составе основных экипажей кораблей «Союз», однако  по разным причинам так и не побывал в космосе.

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