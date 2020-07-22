Аргументы Недели → Наука 13+

22 июля 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

Илон Маск в содружестве с НАСА не дремлет, впервые за долгое время на орбиту МКС американцы добрались на собственном, а не русском корабле. В содружестве с японцами они в 2024-м планируют начать освоение Луны. А что предлагает отечественный научный гений? И «Роскосмос» во главе с Дм. Рогозиным?



Илон Маск обошёл «Роскосмос» и создал более дешёвую систему доставки космических грузов и экипажей. Он идёт по пути снижения пусковых затрат в 10 раз. Ранее, по сути дела, был обанкрочен ГКНПЦ им. Хруничева. Теперь, возможно, на очереди стоит РКК «Энергия» – детище С.П. Королёва. Получается, что космическую гонку Россия окончательно проиграла?



«Аргументы недели» уже рассказывали об антигравитационном квантовом двигателе для космоса Владимира Семёновича Леонова – изобретателя, учёного, автора теории Суперобъединения. Испытания прототипа показали, что квантовый в 100 раз экономичнее самого лучшего жидкостного ракетного двигателя. По словам Владимира Леонова, " Космическую гонку проиграла не Россия, а лично Дмитрий Рогозин, непонятный «доктор технических наук» и по совместительству журналист. Будущее космонавтики – это космические корабли многоразового действия. Над разработкой этой концепции я плотно работаю уже четверть века, поскольку создание кораблей по-настоящему многоразового действия на химическом топливе не представляется возможным. Пример тому – ограниченные возможности тех же шаттлов. Для многоразового космоса таким двигателем может быть только квантовый, работающий на электрической энергии. Он создаёт тягу за счёт взаимодействия с квантованным пространствомвременем, которое астрофизики называют «тёмная материя».



Но руководство «Роскосмоса» всё профукало, сегодня американцы впереди. А ведь использование квантового двигателя в космической отрасли уже сейчас уменьшило бы пусковые затраты по выводу на орбиту грузов в 100 раз, и мы бы экономически обошли Илона Маска в космической гонке. У него нет квантовых двигателей! Но, правда, есть незначительные успехи НАСА в этом направлении, которое отстаёт от России, как в теоретическом, так и экспериментальном плане, в понимании принципов работы квантового двигателя. Но они в этом направлении усиленно копают, используя наши достижения. И они докопаются, так что первыми создадут космический корабль многоразового действия. Тем не менее концепция создания космических кораблей многоразового действия впервые создана в России и основана на новых физических принципах. У Илона Маска пока такой концепции нет.



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